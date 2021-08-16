РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 авг. В нынешнем году в городском округе Люберцы планируется благоустроить 25 пешеходных дорожек во дворах, протоптанных жителями. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В этом году в Московской области запустили новую программу «Народные тропы», которая включает в себя обустройство пешеходных дорожек во дворах, а также благоустройство и создание пешеходных маршрутов, протоптанных людьми. В округе в текущем году планируется привести в надлежащее состояние 25 народных троп общей площадью порядка 3 685 квадратных метров», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что работы полностью завершены уже по пяти адресам, еще по трем работы ведутся. Народные тропы появились в Люберцах на Октябрьском проспекте во дворе дома №201, на улице Куракинская у домов №№5 и 6 и других.

К благоустройству пешеходных маршрутов в Подмосковье приступили впервые в этом году в рамках программы «Народные тропы». Программа будет продолжена. Ее реализация позволит сделать быт людей комфортнее, а доступ к объектам социальной значимости более быстрым и удобным.