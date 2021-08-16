РИАМО - 16 авг. На главной площади Серпухова установили бронзовый макет, демонстрирующий облик площади Ленина рубежа XIX–XX веков. Миниатюра выполнена из бронзы в размере 180 на 200 см, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Макет разместили на постаменте в одном из скверов возле фундамента храма Святого благоверного князя Александра Невского.

На миниатюрной площади нашел отражение сам храм, существующий в наши дни «Гостиный двор» и здания, расположенные по периметру. Многие из них можно увидеть и сейчас.

Создал проект известный серпуховский скульптор Илья Дюков. Он рассказал, что такой макет делал впервые. Для его создания он использовал фотографии площади того периода.

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