РИАМО - 16 авг. В Коломне спецпредставителем губернатора Подмосковья назначен Никита Чаплин. Исполняющим обязанности главы останется Людмила Мордовская, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Прежде всего хочу сказать о кадровых назначениях. Все знают ситуацию в Коломне. Это важный муниципалитет, поэтому я принял решение усилить муниципальную команду спецпредставителем. Им назначен Никита Чаплин. Исполнять обязанности главы продолжит Людмила Михайловна Мордовская», - сказал Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Он добавил, что подобная практика уже реализовывалась в Лобне.

«Сейчас, Никита Юрьевич, я очень рассчитываю, что вы с Людмилой Михайловной обеспечите перемены и все те вопросы, что волнуют жителей», - заключил Андрей Воробьев.