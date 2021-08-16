РИАМО - 16 авг. С 9 по 15 августа в столице было зафиксировано 148 ДТП. В них пострадали 174 человека, погибли 7 человек, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Чаще всего в этот период происходили столкновения транспортных средств (68) и наезды на пешеходов (38). 14 раз пешеходов сбили на пешеходных переходах. Кроме того, произошло 13 наездов на велосипедистов.

За неделю участники дорожных аварий совершили 11 наездов на препятствие и 8 – на стоящие автомобили.

ГИБДД Москвы призывает соблюдать ПДД, а также скоростной режим и дистанцию во время движения.

Автомобилистам, перевозящим в своих авто детей, напоминают о необходимости использования специальных ремней безопасности, детских кресел, подобранных с учетом роста и веса ребенка.