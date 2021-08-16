РИАМО - 16 авг. Жители Подмосковья могут узнать о загруженности работы офисов МФЦ с помощью тепловой карты на региональном портале госуслуг. В этом году цифровым сервисом уже воспользовались около 200 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В июле 2020 года на региональном портале Мингосуправления запустило тепловую карту, где можно узнать о загрузке каждого офиса МФЦ в своем муниципалитете и выбрать наиболее свободный. На карте отображаются данные о работе 126 офисов и 222 территориальных подразделений МФЦ.

«Так как по большинству услуг у нас действует принцип экстерриториальности, то можно выбрать любой офис, даже за пределами своего городского округа, и сэкономить время, не стоя в очередях», – сказал министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

Красным цветом отмечены офисы с самой высокой загрузкой. Офисы средней загруженности обозначены желтым цветом. Самые свободные центры имеют зеленый цвет.

С помощью карты жители могут выбрать подходящий офис для получения большинства федеральных и региональных госуслуг независимо от прописки или места проживания. Также на карте собрана информация о каждом центре: адрес, режим работы, номер телефона и сайт.

В связи с эпидситуацией в регионе в некоторых областных МФЦ введена предварительная запись.