РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 авг. Юные футболисты Подольска победили в региональном этапе Всероссийского фестиваля детского футбола, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

Команда «Молодая Гвардия» 2007-2008 года рождения победила в региональном этапе Всероссийского фестиваля детского футбола. Турнир проходил 14 августа в Люберцах. За звание чемпиона боролись 17 команд из разных городов Московской области.

На турнирном пути подольские юные футболисты встречались с командами из Истры, Домодедова, Каширы, Власихи, Каширы, Орехово-Зуева и Раменского. И одержали победы над всеми соперниками, пропустив всего два гола. Лучшим вратарем был признан Артем Бочаров.