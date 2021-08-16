РИАМО - 16 авг. В Московской области оказывается помощь семьям с невысокими доходами в подготовке ребенка в первый класс, им вручается губернаторский школьный набор, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

«Подготовка ребенка к школе – это ответственно, волнительно и требует финансовых вложений. Семьям с невысокими доходами собрать ребенка в первый класс бывает особенно непросто. Мы ежегодно поддерживаем такие семьи и вручаем им губернаторский школьный набор – рюкзак со всеми необходимыми письменными принадлежностями. Беззаявительно такой подарок в этом году уже получили 3,5 тысячи семей первоклассников – это те семьи, кому полагаются региональные детские пособия», – сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, семьям не нужно никуда ходить, чтобы получить подарок: рюкзак доставлялся специалистами социальной защиты на дом.

«Семьи, не получившие уведомление о вручении подарка первокласснику, могут подать заявление через региональный портал госуслуг на комплексную услугу «Скоро в школу». Никаких при этом справок собирать не нужно, все сведения социальная защита запросит автоматически», – добавила Каклюгина.