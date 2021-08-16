РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 авг. Главный тренер спортклуба «Скорпион» микрорайона Кузнечики Подольска возглавил спортивную федерацию «Универсальный бой» Москвы, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Главного тренера спортклуба «Скорпион» Александра Горпинко избрали на должность президента региональной общественной организации спортивной федерации «Универсальный бой» Москвы. В связи с этим на должность главного тренера клуба с полномочиями руководителя была назначена Галина Горпинко.

Воспитанники спортклуба округа регулярно приносят награды и медали в ходе соревнований по универсальному бою. В частности, ребята в июле побывали на спортивно учебно-тренировочных сборах в Республике Крым.