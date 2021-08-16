РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 авг. За минувшую неделю пожарные Люберец совершили 40 выездов по сигналу тревоги, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации округа начальник ФГКУ «16 отряд ФПС по Московской области» Павел Иванов.

«Всего за минувшую неделю осуществили 40 выездов по сигналу тревоги. Участвовали в ликвидации 6 пожаров, два из которых произошли в Люберцах», - сказал Иванов.

По его словам, один пожар произошел на автомобильном транспорте, второй - в частном гараже.