РИАМО - 16 авг. Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию с 27 августа, сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующее решение принято в оперативном штабе.

Ранее Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами: Хургадой и Шарм-эль-Шейхом.

За прошедшие сутки в РФ выявлено 20 765 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего на сегодняшний день в России выявлен 6 621 601 случай Covid-19 в 85 регионах.

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