РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 авг. Полицейские Люберец совместно с членом Общественного совета при МУ МВД Алексеем Фураевым провели акцию «Собери ребенка в школу», в рамках которой они подарили школьные наборы детям из 3 нуждающихся семей. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое».

Инспекторы по делам несовершеннолетних и общественник пришли в гости к семье с тремя детьми, находящейся в трудной жизненной ситуации. Они поздравили ребят с наступающим новым учебным годом и вручили подарочные наборы, включающие все необходимое для школы: краски, карандаши, ручки, альбомы и фломастеры.

Стражи правопорядка провели с детьми профилактическую беседу, в ходе которой разъяснили правила безопасности в общественных местах и на проезжей части.