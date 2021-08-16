РИАМО - 16 авг. В понедельник в столице после капитального ремонта полностью открылся Большой Каменный мост, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Остров Балчуг ждут большие перемены. Завершаем комплексное благоустройство четырех набережных и Репинского сквера. Готовимся открыть Дом культуры «ГЭС-2» в отреставрированном здании исторической электростанции», — написал Собянин во «ВКонтакте».

Он добавил, что эти объекты как раз можно будет увидеть с Большого Каменного моста.

Мэр рассказал, что фактически мост разобрали и собрали заново из новых деталей. Сложные работы провели за 14 месяцев, при этом движение транспорта и пешеходов по мосту не останавливали. Ремонт постарались закончить раньше срока, так как мост является ключевой транспортной артерией в центре города.

Рабочие отреставрировали гранитную облицовку и ограждения, привели в порядок бетонные поверхности и металлоконструкции, а также заменили асфальтовое покрытие и обновили исторические витражи. Специалисты также провели переустройство наружного освещения, архитектурной подсветки, судоходной сигнализации и множество других работ.

Собянин напомнил, что это был первый капитальный ремонт Большого Каменного моста с момента его возведения в 1938 году. В то время в городе строили несколько новых мостов из-за открытия канала Москва-Волга.

Большой Каменный мост построили по проекту архитекторов Владимира Щуко, Владимира Гельфрейха и Михаила Минкуса. Так, Щуко считается одним из создателей сталинской архитектуры. Щуко и Гельфрейх также спроектировали Российскую государственную библиотеку. По этим причинам Большой Каменный мост также является памятником культуры.

Мэр рассказал, что ремонт моста является частью большой программы по повышению надежности инженерных сооружений. За последние годы было обновлено несколько сотен мостов, пешеходных переходов, тоннелей. Работа продолжается.

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