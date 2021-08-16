РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 авг. Новые топиарные фигуры появились в сквере Поколений подмосковного Подольска, также их установят в парке Талалихина, сообщил глава округа Николай Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

Установка топиарных конструкций и фигур ведется в сквере Поколений и в парке «Дубрава». Работы должны были завершиться в понедельник, но интерес они вызвали у подольчан уже в прошедшие выходные дни.

Порадуют детей топиарные фигуры и в городском парке имени Виктора Талалихина – это предусмотрено проектом первого этапа его реконструкции, которая осуществляется в настоящее время.