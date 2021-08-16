Как получить налоговый вычет за занятия спортом

Учитываться будут только расходы на определенные физкультурно-оздоровительные услуги. Однако, по словам Евгения Фурина, практикующего юриста, автора блога «Юрист объясняет», конкретный перечень пока неизвестен и будет утвержден правительством позже. Скорее всего, в него войдут услуги фитнес-центров, бассейнов, спортивных клубов, секций, оздоровительных программ в санаториях, предполагает Шупиков.

При этом нельзя будет получить вычет за найм частного тренера, покупку тренажеров домой, приобретение спортинвентаря, экипировки, велосипедов, лыж и прочих спортивных товаров.

Другое важное условие: будут учитываться только расходы, понесенные в тех организациях, которые попадут в специальный перечень Минспорта – он пока тоже не сформирован.