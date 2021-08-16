Как получить налоговый вычет за занятия спортом

Поправки в законодательство
С 1 августа начали действовать поправки в статью 219 Налогового кодекса РФ. Их вводит Федеральный закон от 05.04.2021 № 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части предоставления социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги», рассказал юрист Евгений Шупиков.
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За какие расходы положен вычет
Учитываться будут только расходы на определенные физкультурно-оздоровительные услуги. Однако, по словам Евгения Фурина, практикующего юриста, автора блога «Юрист объясняет», конкретный перечень пока неизвестен и будет утвержден правительством позже. Скорее всего, в него войдут услуги фитнес-центров, бассейнов, спортивных клубов, секций, оздоровительных программ в санаториях, предполагает Шупиков.
При этом нельзя будет получить вычет за найм частного тренера, покупку тренажеров домой, приобретение спортинвентаря, экипировки, велосипедов, лыж и прочих спортивных товаров.
Другое важное условие: будут учитываться только расходы, понесенные в тех организациях, которые попадут в специальный перечень Минспорта – он пока тоже не сформирован.
Кто сможет получить налоговый вычет
Согласно поправкам в Налоговый кодекс РФ, граждане смогут вернуть часть расходов на физкультурно-оздоровительные услуги не только за себя, но и за несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных и находящихся под опекой.
Вычет положен только физлицам, являющимся налоговыми резидентами РФ (то есть любым лицам, независимо от гражданства, находящимся на территории страны более 183 дней в календарном году) и плательщиками НДФЛ, подчеркнул ведущий юрист «Европейской юридической службы» Павел Корнеев. К таким гражданам относятся, например, те, кто работают по трудовому договору, по гражданско-правовому договору или ИП на общем режиме налогообложения.
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Размер вычета
Как и в случае с вычетом за медицинские услуги, за расчетный период принят календарный год. Максимальная сумма расходов, которая будет учитываться для вычета – 120 000 рублей в год с учетом расходов на иные социальные вычеты по НДФЛ. Вернуть можно будет 13%, то есть не более 15 600 рублей.
Куда обращаться
Процедура получения будет напоминать оформление других социальных вычетов. Гражданин сможет выбрать, обратиться ему к работодателю или напрямую в налоговую –это можно сделать лично или через сайт.
Если оформлять вычет через работодателя, в течение какого-то времени, пока не покроется сумма вычета, не будет удерживаться 13% подоходного налога из зарплаты сотрудника. При обращении в налоговую сумма вычета возвращается единовременно.
Если оформлять вычет через налоговую, то, по общему правилу, до возврата денег пройдет около четырех месяцев с момента подачи заявления, а обратиться за вычетом можно будет только по окончании расчетного периода, то есть года, в котором оплачивались услуги. Если же получать его через работодателя, то сделать это можно прямо после оплаты услуг, не дожидаясь конца года, напомнил Павел Корнеев.
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Необходимые документы
В законе, вносящем поправки в Налоговый кодекс РФ, говорится, что подтверждающими документами для получения вычета будут являться копия договора и чек в электронной или бумажной форме. Однако помимо этого, скорее всего, также потребуется предоставить следующие бумаги:
- паспорт;
- ИНН;
- декларацию по форме 3-НДФЛ;
- справку 2-НДФЛ – ее может выдать бухгалтерия организации, где работает гражданин;
- платежные реквизиты – если вы хотите, чтобы вычет вернулся единой суммой.
Лучше уточнить этот вопрос непосредственно перед посещением территориального отделения ФНС.
Павел Корнеев отметил, что, если оформление происходит через личный кабинет на официальном сайте ФНС, большинство данных подгружается автоматически.
При получении вычета через работодателя нужно будет написать заявление и предоставить уведомление о праве на вычет. Для этого все равно сначала придется обратиться в налоговую с теми же документами, что указаны выше, за исключением платежных реквизитов.
Когда заработают поправки
Евгений Фурин предупреждает, что 2021 год учитываться не будет. Вернуть часть средств получится только за те физкультурно-оздоровительные услуги, которые будут оказаны в 2022 году и позже.
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