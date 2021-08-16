РИАМО - 16 авг. В столице за минувшие сутки выздоровели от коронавируса еще 2152 человека. С начала пандемии вылечились от инфекции 1 412 329 человек, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в городе выявлено 1489 новых случав заражения. В медучреждения доставили 630 заболевших. В настоящее время к аппаратам ИВЛ подключены 333 пациента с коронавирусом.

С начала пандемии в столице выявили 1 543 648 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене обязательной удаленки для 30% сотрудников столичных компаний. Ослабить антиковидные меры позволило общее улучшение ситуации в городе.

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