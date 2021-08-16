РИАМО - 16 авг. Главный врач Центральной городской клинической больницы подмосковного Реутова Александр Алексеев ответил на актуальные и волнующие вопросы жителей во время прямого эфира, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Во время прямого эфира с жителями рассказал о старте углубленной диспансеризации пациентов, переболевших коронавирусом. Ее может пройти любой гражданин старше 18 лет. В первую очередь обследоваться рекомендуют пациентам с хроническими заболеваниями и тем, кто болел Covid-19 в средней или тяжелой форме. Также пройти процедуру могут граждане, в отношении которых нет сведений о перенесенном заболевании, — например, человек мог болеть и лечиться дома, не обращаясь к врачу», - сказал Алексеев.

На обследование пациентов записывают через 60 дней после выздоровления или позже. Углубленную диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту прикрепления. Записаться на обследование можно в поликлинике или же через федеральный портал «Госуслуги».

Как отметил главный врач ЦГКБ Реутова, с мая этого года страна переживает третью волну вспышки заболеваний коронавирусом, однако начиная с 20 июля количество пациентов пошло на спад.

«Мы привили более 45 тысяч пациентов из Реутова. Тяжелых случаев зафиксировано не было. Наличие хронических заболеваний не является ограничением к вакцинации – наоборот, их можно считать приоритетным показанием к ней. Вакцинация обязательно показана взрослым больным с сахарным диабетом, ожирением, пациентам с другими эндокринными заболеваниями», – сказал Алексеев.

Доктор обратил внимание зрителей на то, что противопоказаниями являются острые инфекционные и неинфекционные заболевания, при обострении хронических заболеваний вакцинацию можно проводить после выздоровления или наступления ремиссии.

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