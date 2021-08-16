РИАМО - 16 авг. В столице еще 19 объектов выявили и включили в реестр долгостроев. В основном это объекты гаражного и административного назначения, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

«С 2011 года по настоящее время выявлено 800 объектов незавершенного строительства/долгостроя, расположенных на территории города. За 10 лет совместной работы профильных департаментов города, федеральных ведомств, префектур и застройщиков в Москве стало на 569 долгостроев меньше», — отметил глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

По его словам, из этого числа 164 объекта введены в эксплуатацию, на 234 возобновлено строительство, а еще на 171 площадке конструкции демонтированы, территории приведены в порядок и благоустроены, либо работы не начинались. Сегодня ведется работа по 231 объекту.

Левкин напомнил, что в разные годы из перечня незавершенного строительства исключили много известных долгостроев. К примеру, небоскреб «Зенит» (известен как «Синий зуб» - ред.) у станции метро «Юго-Западная» или многофункциональный комплекс в Оружейном переулке.

В 2020 году удалось начать работы на бывшем океанариуме на Поклонной горе, на месте которого появится многофункциональный жилой комплекс.