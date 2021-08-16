РИАМО - 16 авг. По факту смерти 5-летней девочки в результате пожара в частном доме в Солнечногорске возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Пожар произошел 14 августа. После тушения возгорания в доме нашли тело ребенка. Родителей девочки и ее старшую сестру госпитализировали.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили экспертизы.

Ранее проверку по факту гибели девочки начала Солнечногорская городская прокуратура.