РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 16 авг. В подмосковном Дзержинском привели в порядок остановочные павильоны после обращений жителей, сообщил глава округа Сергей Будкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые горожане, работа с вашими обращениями приоритетна для нас! Ежедневно коммунальные службы города получают ваши заявки и в течение суток стараются устранить нарушения. Я абсолютно согласен с обратившимися - такое состояние автобусных павильонов неприемлемо! Спасибо, что рассказываете о подобном в социальных сетях и на портале «Добродел», - написал Будкин.

Он добавил, что коммунальное предприятие МБУ «Диск» каждый день проводит очистку и мойку стен автобусных павильонов. На прошлой неделе в порядок привели остановки на улицах Угрешская и Ленина.