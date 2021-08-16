РИАМО - 16 авг. Школу на 2,1 тыс. мест введут в эксплуатацию в поселении Внуковское в 2022 году, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В следующем году вблизи деревни Рассказовка на территории поселения Внуковское ожидается ввод еще одной школы-гиганта на 2,1 тыс. мест. Здание построит инвестор в составе жилого комплекса «Переделкино Ближнее», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В учреждении будут просторные и хорошо оборудованные классы, методические кабинеты и специальные мастерские.

Бочкарев напомнил, что в ТиНАО по поручению мэра Москвы Сергея Собянина реализуется масштабная программа по развитию социнфраструктуры: с 2012 года там спроектировали, построили и ввели в эксплуатацию свыше 90 соцобъектов.

«До конца 2021 года за счет средств бюджета города и инвесторов планируется завершить строительство и сдать в эксплуатацию несколько десятков школ и детских садов. Всего же до конца 2024 года инвесторы в ТиНАО планируют построить более 100 детских садов и школ», – резюмировал Бочкарев.

Как отметил глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, школы, детсады и другие социальные объекты новой Москвы соответствуют требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды, а учреждения занимают серьезные позиции в рейтинге лучших школ столицы.

«Инфраструктурные объекты возводятся по индивидуальным проектам, отличаются оригинальным дизайном, удобным, функциональным внутренним пространством, высочайшим уровнем комфорта. Обеспечено комфортное обучение и эффективное использование площадей. При вводе в эксплуатацию здания обеспечиваются оборудованием и мебелью», – уточнил Жидкин, добавив, что на базе школ ТиНАО уже открыли тысячи кружков и секций.

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин подчеркнул, что строительство социально важных объектов находится на контроле рабочей группы «Развитие ТиНАО: гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры».

«Совместно с жителями мы регулярно проводим общественные инспекции строящихся объектов, проводим встречи и круглые столы с застройщиками. Благодаря этой работе нам уже удалось ускорить ввод порядка 20 объектов и решить проблемы, сдерживавшие запуск их строительства», – пояснил депутат.