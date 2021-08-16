РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 авг. В подмосковных Люберцах построят здания ремонтного цеха и офиса, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В Центр содействия строительству (ЦСС) при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 37 новых проектов, из них: 14 – объекты крупного бизнеса, 23 – малого.

Среди проектов малого бизнеса есть здание ремонтного цеха на участке площадью 0,4 га и офисно-производственное здание на участке площадью 1 га в городском округе Люберцы.

Подать заявку на сопровождение ЦСС нежилого объекта можно через почту: css@mosreg.ru и колл-центр по телефону: 8(498)602-00-00.