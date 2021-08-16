РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 авг. Более 150 нераспределенных земельных участков осталось для многодетных семей подмосковного Подольска, сообщила «РИАМО в Подольске» председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации округа Елена Викентьева.

В понедельник в администрации округа прошла очередная процедура распределения земельных участков для многодетных, находящихся у деревни Волково Наро-Фоминского горокруга и деревни Ваулово Чеховского горокруга. Из-за безответственности ряда семей очередь движется медленно, так как многие не являются на процедуру распределения участков.

«На сегодняшний день остается еще около 120 нераспределенных участков в деревне Ваулово и 37 участков - в деревне Волково. Темпы очень медленные из-за низкой активности самих многодетных, а у нас на подходе большой массив земельных участков в деревне Матвеевское. Там запланировано еще более 500 участков», - сказала Викентьева.

Следующая процедура распределения земельных участков пройдет 19 августа.