РИАМО - 16 авг. За прошедшие сутки в столице выявили 1489 случаев инфицирования Covid-19, с начала пандемии в городе выявили 1 543 648 случаев коронавируса, сообщает московский оперштаб.

Ранее в Москве отменили обязательную удаленку для 30% сотрудников предприятий и организаций. Ослабление антиковидных ограничений стало возможным из-за улучшения эпидситуации в городе.

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова ранее рассказала, чем опасен постковидный синдром. Он в подавляющем большинстве случаев проходит в течение полугода. При этом связь между тяжестью перенесенного заболевания и частотой проявления постковидного синдрома прослеживается не всегда.

В РФ за сутки выявили 20 765 новых случаев Covid-19. Умерли 806 человек, выздоровел 15 601 человек.

В России с начала пандемии выявили 6 621 601 случай коронавируса. С начала пандемии в стране скончались 171 305 пациентов с Covid-19, выздоровели после лечения 5 899 917 человек.

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