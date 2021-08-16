РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 авг. Многодетные семьи Подольска призвали более ответственно относиться к процедуре распределения земельных участков, сообщила «РИАМО в Подольске» председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации округа Елена Викентьева.

В понедельник в администрации округа прошла очередная процедура распределения земельных участков для многодетных, находящихся у деревни Волково Наро-Фоминского горокруга и деревни Ваулово Чеховского горокруга.

«Мы приглашаем по 15 многодетных семей дважды в неделю для того, чтобы среди них распределить имеющиеся земельные участки. К сожалению, дисциплина среди них хромает, потому что на процедуру распределения подходят из 15 семей, в лучшем случае, половина. В связи с этим мы не можем двигаться дальше и предлагать участки следующим по очереди. Более того, тех, кто не явился, нам нужно официально уведомлять и в течение месяца ждать их ответа», - сказала Викентьева.

Она призвала многодетные семьи округа более ответственно относиться к данной процедуре, являться по приглашению комитета в кабинет №352 и выбирать земельные участки активнее.