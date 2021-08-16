РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 16 авг. Госавтоинспекторы Щелкова провели профилактический рейд, в ходе которого водителям мототранспорта напомнили о необходимости использования средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

В целях предупреждения ДТП с участием водителей мототранспорта, выявления и пресечения нарушений ПДД, а также выявления несовершеннолетних водителей, не имеющих права управления данной категорией транспортных средств, сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд. В ходе проведения мероприятия автоинспекторы напомнили водителям мототранспорта о необходимости использования средств индивидуальной защиты, соблюдении установленного скоростного режима и вручили информативные памятки.

Такие транспортные средства, как мотоцикл или мопед, являются опасными, ведь в случае совершения ДТП водители двухколесного транспортного средства получают телесные повреждения гораздо более серьезные, чем водители автомобилей. Число погибших и раненых водителей двухколесного транспорта могло быть значительно меньше, если бы каждый из них прошел подготовку в автошколе и использовал средства индивидуальной защиты.