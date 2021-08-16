РИАМО - 16 авг. Строительство современной канализационно-насосной станции (КНС) «Власово» завершили в Новомосковском административном округе, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Станция заменит устаревшие очистные сооружения, оборудование которых не обеспечивало нужный уровень очистки сточных вод, поступающих в реку Свинорье из деревни Власово и прилегающих населенных пунктов.

Через КНС сточные воды будут поступать на очистные сооружения в поселке Кокошкино. Их реконструировали в 2020 году. Стоки будут проходить все нужные стадии очистки, включая УФ-обеззараживание.

Запуск КНС «Власово» является очередным этапом масштабной программы модернизации систем водоснабжения и водоотведения в ТиНАО. Она стартовала в 2012 году и рассчитана до 2025 года.

«После присоединения к Москве новых территорий была проведена комплексная инвентаризация и обследование очистных сооружений, которые перешли на баланс «Мосводоканала». Был выявлен ряд проблемных мест, где использовалась устаревшая технология очистки, которая не отвечала нормативам, на объектах отсутствовали системы УФ-обеззараживания, оказался выработан ресурс технологического оборудования», — сказал заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сейчас все очистные сооружения оснащаются современным энергоэффективным оборудованием и системами автоматизации. После реконструкции стоки будут проходить полный цикл механической и биоочистки, доочистки и УФ-обеззараживания.

Ранее специалисты завершили возведение новых очистных сооружений в поселке Киевский: реконструировано 8 локальных очистных сооружений.