РИАМО - 16 авг. Строительство современной канализационно-насосной станции (КНС) «Власово» завершили в Новомосковском административном округе, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
Станция заменит устаревшие очистные сооружения, оборудование которых не обеспечивало нужный уровень очистки сточных вод, поступающих в реку Свинорье из деревни Власово и прилегающих населенных пунктов.
Через КНС сточные воды будут поступать на очистные сооружения в поселке Кокошкино. Их реконструировали в 2020 году. Стоки будут проходить все нужные стадии очистки, включая УФ-обеззараживание.
Запуск КНС «Власово» является очередным этапом масштабной программы модернизации систем водоснабжения и водоотведения в ТиНАО. Она стартовала в 2012 году и рассчитана до 2025 года.
Сейчас все очистные сооружения оснащаются современным энергоэффективным оборудованием и системами автоматизации. После реконструкции стоки будут проходить полный цикл механической и биоочистки, доочистки и УФ-обеззараживания.
Ранее специалисты завершили возведение новых очистных сооружений в поселке Киевский: реконструировано 8 локальных очистных сооружений.
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