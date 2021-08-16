РИАМО - 16 авг. Совет депутатов Лотошина утвердил результаты конкурса на должность главы городского округа. На пост главы избрана Екатерина Долгасова, которая возглавляет округ с 2013 года. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Главного управления территориальной политики Московской области.

Долгасова избрана на новый 5-летний срок.

«Уверены, профессионализм и управленческий опыт Екатерины Леонидовны будет по-прежнему служить положительным переменам в городском округе», — говорится в сообщении.

Долгасова возглавляет Лотошино с 2013 года. До этого она работала главным специалистом отдела по культуре, спорту, делам молодежи и туризму администрации городского поселения Лотошино, была помощником заместителя председателя Мособлдумы Константина Черемисова.