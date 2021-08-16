РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 авг. Автомобиль сбил мальчика в подмосковном Королеве, сообщил «РИАМО в Королеве» врио начальника отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Михаил Ермилов.

ДТП произошло 14 августа на улице Горького. Автомобиль сбил мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе.

«На место ДТП выехали службы. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сказал Ермилов.

Мальчик получил травмы, в больнице ему оказали помощь, в настоящий момент он отпущен домой и находится на амбулаторном лечении.