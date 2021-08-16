РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 авг. День физкультурника отметили на стадионе «Торпедо» в городском округе Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

От имени главы Мытищ Виктора Азарова участников праздника поздравил заместитель главы администрации Владимир Агеев.

«Мытищи – один из самых спортивных округов в Московской области. Это доказывают наши результаты на крупнейших областных, всероссийских и международных соревнованиях. В первую очередь я хочу поблагодарить тех людей, которые наиболее тесно связаны со спортом. Это тренеры. Благодаря их ежедневным усилиям мы растим людей, добивающихся высоких спортивных достижений. Главное, не останавливаться на достигнутом, стремиться к новым вершинам, а муниципалитет в свою очередь будет дальше развивать и совершенствовать спортивную инфраструктуру округа», – сказал Агеев.

Перед началом основных соревнований прошла торжественная церемония их открытия. Показательные выступления продемонстрировали учащиеся всех мытищинских спортивных школ и клубов. Прошел и традиционный парад физкультурников. Среди гостей праздника – прославленные спортсмены, будущие звезды спорта, рядовые физкультурники и многочисленные болельщики.

«Приятно видеть на празднике так много неравнодушных людей. Мытищи остаются спортивным городом. Заметила, что многие прохожие, зайдя на территорию стадиона во многом случайно, остаются здесь с нами, с интересом наблюдают за соревнованиями и показательными выступлениями спортсменов», - отметила чемпионка Европы по пляжному волейболу, участница Олимпийских игр в Пекине-2008 Наталья Урядова.

В ходе торжественной церемонии отличительными знаками, почетными грамотами и благодарственными письмами министерства спорта Московской области, главы Мытищ и совета депутатов были награждены десятки спортсменов, тренеров и работников физической культуры. Свои заслуженные удостоверения и знаки отличия получили новые мытищинские мастера спорта.

По завершении торжественных мероприятий начались соревнования по разным видам спорта. Ни одна площадка стадиона «Торпедо» не пустовала. Футбол, волейбол, стритбол, дартс, городки и другие дисциплины, в которых могли проявить свои способности все участники праздника.