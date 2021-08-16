РИАМО - 16 авг. Разбойные нападения на офисы мобильной связи произошли в подмосковных Люберцах и Котельниках за минувшую неделю, сообщил на оперативном совещании в администрации округа в понедельник начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«Из резонансных преступлений было два разбойных нападений на офисы мобильной связи. Гражданин задержан, который это совершил», - сказал Романцев.

Он добавил, что нападения произошли в Люберцах на улице Смирновская, дом 16 и на вокзале в Котельниках. По его словам, гражданин под угрозой ножа напал на представителей офиса и ограбил кассы.

«Хочу до наших граждан еще раз донести, что продолжается дистанционное мошенничество. Нужно быть бдительными. Если вам звонят, перезвоните в офис банка, узнайте их представители или не их представители звонили, чтобы не было кредитов и переводов денег», - завершил он.