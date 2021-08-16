РИАМО - 16 авг. Индекс потребительских цен на товары и услуги по Московской области в июле составил 100,4% к уровню июня, при этом цены на продовольственные товары в целом уменьшились на 0,6%. Значительно подешевели картофель, огурцы и свекла, сообщает пресс-служба Мосстата.

Так, картофель подешевел на 25,8%, свежие огурцы – на 20,9%, столовая свекла – на 16,8%, свежие помидоры – на 14,5%, репчатый лук – на 5,8%, бананы – на 5,6%. Цены на куриные яйца снизились на 1,5%, сахар-песок – на 0,5%.

Морковь подорожала на 6,7%, белокочанная капуста – на 5,3%. Также отмечен рост цен на шоколадные конфеты, маргарин, макароны и некоторые другие виды продуктов.

Стоимость минимального набора продуктов питания по Подмосковью в июле составила 5393 рубля, что на 3,2% ниже показателя июня.

В сегменте непродовольственных товаров повышение цен составило 1,4%.

Тарифы на услуги увеличились на 0,5%, однако снизилась стоимость услуг банков – на 8,9%, полета в салоне экономического класса самолета в расчете на 1 тыс. км пути – на 5,5%, услуги в сфере зарубежного туризма подешевели на 1,3%.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский сообщил, что Подмосковье занимает 4 место в стране по производству картофеля и 3 место – по выращиванию овощей в открытом грунте. Кроме того, объемы выпуска сыра подняли регион на лидерские строчки по РФ.