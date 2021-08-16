РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 авг. На минувшей неделе жители Люберец обращались с заявлениями в полицию 2 тыс. раз, сообщил начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев на оперативном совещании в администрации округа в понедельник.

«За прошедшую неделю в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 2 тыс. обращений от граждан. Возбуждено 28 уголовных дел, из них 23 раскрыто по горячим следам», - сказал Романцев.

Он добавил, что в зоне обслуживания за неделю произошло 150 ДТП с 4 пострадавшими.