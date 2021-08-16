РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 авг. Празднование дня города в Домодедове пройдет 4 сентября, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

Оперативное совещание провели в администрации Домодедова в понедельник.

«Нами выбрана дата - это 4 сентября для празднования Дня города. Оно пройдет исключительно в уличном формате с соблюдением всех необходимых требований не только по части безопасности, но и эпидемиологической безопасности», - сказал Двойных.