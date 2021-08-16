РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 авг. В подмосковном Королеве мужчина угрожал взорвать дом, сообщил житель дома.
В микрорайоне Юбилейный на улице Комитетский лес, 4 мужчина не раз угрожал соседям, что взорвет дом. 15 августа вечером он закрыл все окна в квартире, открыл газ и вышел на улицу.
Соседи позвонили в Службу-112, после чего приехали газовщики и отключили газ.
«В Службу-112 поступил звонок об утечке газа в квартире. На место ЧП были отправлены специалисты газовой службы. Трагедии удалось избежать», - сказал начальник директор МКУ «Королевский центр безопасности и гражданской обороны населения» Александр Потатуев.
Жители дома неоднократно обращались в полицию с просьбой помочь решить вопрос с опасным соседом, но безрезультатно.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии