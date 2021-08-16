РИАМО - 16 авг. Похолодание придет в Московский регион с середины текущей недели, таким образом, 18 августа станет последним жарким днем текущего лета, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Первые два дня сохранится жаркая погода. Будет переменная облачность и без осадков. Днем в понедельник будет 26-28 градусов, во вторник — 27-29, ночи будут теплые, 16-18 градусов», - сказала Позднякова.

Она добавила, что среда, 18 августа, станет последним жарким днем лета, прогнозируется до 29 градусов. Далее в регион придет холодный атмосферный фронт. С 20 августа средняя температура воздуха будет колебаться в районе 22-25 градусов.

Ближе к грядущим выходным возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит 20-25 градусов, что несколько превышает климатическую норму.