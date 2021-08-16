РИАМО - 16 авг. В Московской области до конца августа будет работать около 10 школьных ярмарок. Об этом РИАМО сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Школьные ярмарки перед началом учебного года в регионе проводятся ежегодно. В этом году торговые точки реализации товаров для школьников начинают работу с 16 августа. Всего до конца августа запланировано проведение 10 тематических школьных ярмарок, где будет организовано порядка 1,5 тыс. торговых мест», — сказал Воскресенский.

Жители могут приобрести школьную и спортивную форму, обувь, портфели и рюкзаки, тетради, дневники, канцелярские товары, необходимую литературу.

«Школьные базары будут работать в каждом городском округе Подмосковья. Первыми сезон торговли для школьников откроют Егорьевск и Луховицы, Протвино, Серпухов, Шатура и Электросталь», — отметил Воскресенский.

Ранее министр сообщал, что на ярмарке в Электростали будет организовано торговое обслуживание по специальным социальным картам, которые дают право совершать покупки со скидкой 10%. Они выпущены организатором ярмарки и распространены среди льготных категорий населения.