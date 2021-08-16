РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 авг. В детском саду в Королеве отремонтировали помещение после пожара, сообщает пресс-служба городской администрации.

В детском саду «Росинка» в Королеве 12 августа произошло короткое замыкание. Из-за него оплавился светильник, его части упали на линолеум, что стало причиной задымления. Детей эвакуировали.

По данным пресс-службы, помещения в детском саду за выходные отремонтировали. Покрасили и побелили стены и потолок, постелили новый линолеум и установили новую мебель. Также устранили проблемы с электропроводкой и провели генеральную уборку.

В понедельник дети вернулись в свою группу.