РИАМО - 16 авг. Свыше 200 навесов от непогоды установили на входах и выходах московского метро с 2014 года. Навесы появились на 54 станциях, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Навесы из прозрачного стекла и металла, из цветной архитектурной керамики и каменной облицовки выглядят эстетично и современно. Они гармонично вписываются в городское пространство.

Кроме того, при устройстве навесов специалисты обновляют стены переходов: их облицовывают новыми долговечными материалами. Также рабочие ремонтируют лестницы — там размещают системы обогрева, которые препятствуют образованию наледи.

«Раньше многие выходы из метро были в виде лестниц, ведущих из подземных переходов на улицу. За 7 лет мы установили 209 навесов на 54 станциях. Теперь входы на станцию защищены от осадков, а благодаря тому, что вода не скапливается на ступенях, подниматься и спускаться пассажирам стало удобнее и безопаснее», — отметил заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что в ближайшие годы навесы появятся еще на 20 станциях метро.