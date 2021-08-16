РИАМО - 16 авг. Столичная Госавтоинспекция выявила более 16 млн административных нарушений в области безопасности дорожного движения за 7 месяцев 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При этом свыше 15 млн нарушений выявили с помощью автоматических камер фото- и видеофиксации.

Более 65 тыс. водителей получили штрафы за непредставление преимущества в движении пешеходам. Также было пресечено свыше 70 тыс. нарушений правил дорожного движения со стороны самих пешеходов.

Ранее столичный Дептранс сообщал, что в Москве с начала года по вине нетрезвых водителей в дорожных авариях погибли 24 человека, еще 261 получил ранения.