РИАМО - 16 авг. Московские археологи за последние 10 лет обнаружили на территории города порядка 60 тыс. уникальных и ценных артефактов, среди которых монеты, железные орудия, украшения, предметы быта и различные сосуды, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что работать в Москве непросто, так как в исторической части города археологи не могут развернуть масштабные раскопки. Их приходится проводить только при строительных работах.

По словам мэра, крупнейшей археологической площадкой последних лет стало Зарядье. Там нашли уникальный клад из 34 тыс. серебряных копеек XV-XVII вв. Его вес составил свыше 20 кг.

«Также в Зарядье археологи обнаружили берестяную грамоту – четвертую берестяную грамоту, найденную в Белокаменной. И первую, которая полностью соответствует «новгородскому стандарту», — написал Собянин в личном блоге, добавив, что все находки, имеющие историческую ценность, передаются в Музей Москвы.

Также часто в ходе благоустройства в столице находят остатки фундаментов исторических построек, мостовых и прочие памятники ушедших эпох. В городе создали 26 археологических музеев под открытым небом, из них 16 – за последние годы.

В Москве до конца 2021 года развернут полевые работы на более чем 800 площадках, в том числе на Китай-городе, Сретенке и в Новодевичьем монастыре.