РИАМО - 16 авг. Московское областное УФАС России включило ООО «Партнер» в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий контракта с Щелковским перинатальным центром, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Медучреждение заключило с фирмой контракт на покупку принадлежностей и расходных материалов для аппарата дозирования и смешивания готовых инфузионных растворов. Поставщик нарушил условия исполнения контракта, в связи с чем договор с ним был расторгнут в одностороннем порядке.

На заседании комиссии подмосковного УФАС компания «Партнер» не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений в установленный законом срок. Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении фирмы подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.