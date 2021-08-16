РИАМО - 16 авг. В столичном районе Ясенево обустроили более 40 детских и спортивных площадок, специалисты завершают работы по благоустройству района, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



В рамках проекта на территории района обустроили 24 детские площадки и 18 спортивных площадок. Также специалисты обновили площадку для игры в волейбол, футбол и баскетбол, а также в хоккей. Также построены поля для футбола и панна-футбола.



Кроме того, специалисты установили теннисный корт, уличные тренажеры и создали зоны тихого отдыха.



По программе «От дома до дома» в порядок приведут Новоясеневский проспект и Голубинскую улицу. На территории района планируется высадить более 17 тыс. кустарников.