РИАМО - 16 авг. Более 1,6 тыс. человек задействовали в проведении сельскохозяйственной микропереписи в Московском регионе. Переписчики имеют удостоверения и в своей работе пользуются планшетами, сообщил в интервью РИАМО руководитель Мосстата Олег Князев.

«Нами подобрано и обучено 1559 переписчиков для Московской области, по Москве – 95. Их отличительная атрибутика – светло-зеленая бейсболка и жилет с логотипом микросельхозпереписи, обязательно будет защитная маска. Безусловный атрибут – планшетный компьютер отечественного производства, к слову, мы используем программный продукт тоже отечественного производства», - сказал Князев.

Он добавил, что у каждого переписчика есть удостоверение и респондент вправе его посмотреть.

Первая в истории России сельскохозяйственная микроперепись проходит во всех регионах с 1 по 30 августа. Сельскохозяйственные организации обязаны самостоятельно заполнить форму в электронном виде и сдать ее через систему «Веб-сбор» или на сайте Росстата. Крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели могут сдать форму в электронном виде или отправить по почте. В случае отказа от участия в микропереписи эти организации могут получить штраф.

Переписчики посещают личные подсобные хозяйства и садовые товарищества. Для этой категории ответственности за отказ участвовать в переписи не предусмотрено.

В Московском регионе темпы переписи идут вровень со всей Россией. Перед проведением сельскохозяйственной микропереписи в столичном регионе провели крупную информационную кампанию.

«Такая масштабная разъяснительная работа привела к тому, что большинство жителей наших регионов очень доброжелательно относятся к переписи, охотно отвечают на задаваемые вопросы», - добавил Князев.

Уровень отказов на сегодняшний день составляет 1,4% от всех опрошенных. Мосстат контролирует данную ситуацию.

Полную версию интервью читайте на сайте РИАМО>>