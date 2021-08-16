РИАМО - 16 авг. Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова рассказала, что в ряде случаев постковидный синдром у пациентов значительно ухудшает качество их жизни, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, около трети переболевших коронавирусной инфекцией спустя 3-4 месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой, а также совершать повседневные дела.

Омарова отметила, что постковидный синдром в подавляющем большинстве случаев проходит в течение полугода. При этом связь между тяжестью перенесенного заболевания и частотой проявления постковидного синдрома прослеживается не всегда.

При легком течении Covid-19 пациенты выздоравливают примерно за 2 недели, при среднетяжелом и тяжелом — за 3-6 недель.

«Реабилитация после Covid-19 нужна всем. И важно приступать к ней как можно раньше, чтобы не допустить развития фиброзной ткани в легких», — отметила врач, подчеркнув, что особенно эта рекомендация актуальна для лиц с обширным поражением легких и находившихся на ИВЛ.

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