РИАМО - 16 авг. Госинспекция по недвижимости запустила Telegram-бот «Самострой.net» для проверки объектов недвижимости в столице, сообщается на официальном сайте мэра города.



«С помощью нового чат-бота пользователи могут без личных визитов и письменных обращений в Госинспекцию по недвижимости оперативно получать необходимую информацию о законности использования интересующего земельного участка или объекта», — отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что сервис актуален и полезен, так как только с начала текущего года специалисты ведомства выявили почти 960 объектов самостроя на территории города.



Чтобы воспользоваться ботом, достаточно отправить в чат кадастровый номер объекта. После этого пользователю будет показана соответствующая информация о здании.



Начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский отметил, что цель сервиса — помочь москвичам в разных жизненных ситуациях. К примеру, предостеречь о факте самовольного строительства при покупке или аренде земли, строений и помещений в них.



Он добавил, что в база ведомства включает в себя около 7,3 тыс. записей о статусе объектов.



Физическое или юридическое лицо, незаконно построившее то или иное сооружение, не имеет права продавать его, сдавать в аренду, передавать по наследству и прочее, напомнил Овчинский.