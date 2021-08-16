РИАМО - 16 авг. Жителям столицы ответят на все вопросы, касающиеся предстоящего онлайн-голосования, на горячей линии по телефону: +7 (495) 539-56-56, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Операторы колл-центра расскажут, как подать заявление на электронное дистанционное голосование, а также что делать, если во время регистрации произошла ошибка или избирателю пришел отказ в регистрации.

Кроме звонка, горожане могут обратиться на электронную почту support-vybory@mos.ru, указав в письме свой номер телефона и СНИЛС. Задать свой вопрос также можно с помощью чат-бота mos.ru.

Участвовать в электронном голосовании могут все совершеннолетние с полной учетной записью на портале mos.ru.

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Россияне будут выбирать депутатов Госдумы и местных парламентов. В электронном голосовании, помимо Москвы, в этом году участвуют Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области, а также Севастополь.