РИАМО - 16 авг. Оперативные итоги сельскохозяйственной микропереписи, которая проводится в течение августа во всех регионах России, представят в ноябре, сообщил в интервью РИАМО руководитель Мосстата Олег Князев.

«Переписчики точно закончат работу 30 августа. Уже в ноябре текущего года оперативные данные будут предоставлены потребителям. Окончательные итоги мы планируем подвести в декабре 2022 года», - сказал Князев.

Он подчеркнул, что микроперепись призвана уточнить состояние сельскохозяйственной отрасли в стране, чтобы власти могли принимать эффективные меры для дальнейшего развития.

По словам Князева, получаемая в ходе переписи информация надежно защищена и обезличена.

«Все наши респонденты могут быть уверены, что никакие третьи лица не будут иметь доступ к данным об их личном подсобном хозяйстве – они не будут передаваться ни в какие государственные органы и организации», - подчеркнул Князев.

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