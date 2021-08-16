РИАМО - 16 авг. В Москве стартовала онлайн-программа для желающих стать самозанятыми «Бизнес-уик-энд. Компетенции», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Впервые программа была запущена в 2020 году по трем направлениям — создание сайта, контент-менеджмент и ведение корпоративных соцсетей.

«В итоге обучение прошли более тысячи человек, из которых около 350 зарегистрировались в качестве самозанятых для дальнейшей работы», - сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В 2021 году на занятиях можно освоить такие профессии, как специалист call-центра, редактор фото, таргетолог, копирайтер, комьюнити-менеджер, репетитор, специалист по заведению товара на маркетплейсах, event-менеджер, CRM-маркетолог, верстальщик презентаций, тестировщик программного обеспечения, организатор вебинаров и менеджер по построению личного бренда.

Занятия проводятся в группах. Участвовать в программе может любой желающий старше 18 лет. Зарегистрироваться для участия можно до конца ноября, по каждой специальности пройдут несколько потоков обучения.