РИАМО - 16 авг. В столице в лифтах некоторых зданий стали устанавливать бактерицидные УФ-рециркуляторы воздуха, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Работа систем обеззараживания воздуха в кабинах лифтов — эффективная дезинфицирующая процедура, пригодная для использования в лифтах, которые установлены в домах, медучреждениях и административных зданиях», — сказал глава столичного департамента ЖКХ Вячеслав Торсунов.

По его словам, система эффективна на 99%. Устройства могут работать как в режиме ожидания, так и при нахождении в лифте пассажиров.

Он отметил, что в настоящее время проходит начальный этап внедрения системы. Дальше эти устройства продолжат устанавливать в лифтах различных зданий.

УФ-рециркулятор нужен для того, чтобы уменьшить распространение инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Кроме того, устройство поможет бороться с распространением Covid-19.