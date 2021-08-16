РИАМО - 16 авг. Сельскохозяйственная микроперепись, которая проходит с 1 по 30 августа по всей России, необходима для оценки произошедших в последние годы изменений в аграрном секторе, сообщил в интервью РИАМО руководитель Мосстата Олег Князев.

«Перепись позволит уточнить потенциал и выявить структурные изменения в сельском хозяйстве, оценить состояние фермерских и личных подсобных хозяйств, оценить эффективность государственной поддержки различных категорий сельскохозяйственных производителей», - уточнил Князев.

Полномасштабные переписи проходят каждые 10 лет. Менее масштабные мероприятия позволяют властям получать свежую статистику, чтобы проводить эффективную политику в сфере поддержки и развития сельского хозяйства.

В сельскохозяйственной микропереписи принимают участие все сельхозорганизации, индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства, а также подавляющее большинство владельцев личных подсобных хозяйств и некоммерческие товарищества.

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